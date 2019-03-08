Проект «Холостяк»-9 вийшов на телеекрани. Головний герой Нікіта Добринін провів незабутній вечір у компанії дівчат і зрештою зробив свій вибір на користь 17 учасниць. Що запам’яталося чоловікові найбільше і які враження у Холостяка від першого знайомства? Читайте ексклюзивний коментар у матеріалі.

8 березня глядач побачив довгоочікувану прем’єру весни – «Холостяк»-9. Першу вечірку Нікіта не забуде ніколи. Після знайомства Холостяк зміг запам’ятати ім’я кожної учасниці, що довів наприкінці вечора.

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«Найбільше вразило те, що учасниць так багато! Як правило, я не знайомлюся з такою кількістю дівчат одночасно. Їх 26 і всі вони «як на підбір». Кожна намагалася запам’ятатися, зробити мені сюрприз або подарунок. Хтось зовсім з’являвся на вечірці несподіваним способом. Звичайно, всі їхні вчинки і натяки я не забуду. Та й я сам трохи хвилювався. Але мені приємно, що дівчата готувалися до цієї вечірки, а значить для них це не просто чергове побачення», – зізнається Нікіта.

Також Холостяк додав, що здивувався реакції дівчат. Багато зізналося, що неодноразово голосували за нього з різних номерів. Наприклад, Оля під час знайомства заявила, що неймовірно щаслива бачити саме Нікіту.

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«Не буду приховувати, мені лестило те, що дівчата підходили і говорили: я голосувала за тебе! Деякі навіть зізналися, що розгорнулися б, будь це хтось інший. Звичайно, це приємно», – визнає головний герой.

Що ж чекає Нікіту далі? Як учасниці боротимуться за серце чоловіка і на що готові піти заради обраного Холостяка – дивіться щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ.

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