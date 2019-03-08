Холостяк-2019 Нікіта Добринін дав перше інтерв’ю. Ексклюзивно для сайту STB.UA герой нового сезону романтичного реаліті «Холостяк» розповів, чому вирішив брати участь у проекті. А також Нікіта відверто поділився міркуваннями про минулий шлюб. Читайте подробиці в інтерв’ю з Нікітою Добриніним просто зараз!

Чому ти вирішив шукати дівчину в реаліті «Холостяк»?

Я дуже довго йшов до того, аби стати успішним у своїй роботі, робив максимум, щоб досягти того рівня, який у мене є. Але я розумію, що щастя не тільки в роботі та грошах, що я потребую чогось більшого, потребую турботи й тепла. Саме заради цього я прийшов на проект.

На Першій вечірці Холостяк зазвичай знайомиться з великою кількістю дівчат, і цього ж дня повинен попрощатися з десятьма. Чим ти будеш керуватися при ухваленні рішення?

Я розумію, що це буде досить непросто. Але у мене добре розвинена інтуїція, вона мені в цьому допоможе. Думаю, я легко зможу розгледіти щирих дівчат, з якими мені би хотілося продовжити спілкування.

На що в першу чергу ти зазвичай звертаєш увагу при знайомстві? Що ти цінуєш у дівчатах?

Перше, на що я зазвичай звертаю увагу — це посмішка та очі. В очах можна прочитати настрій дівчини в цей момент і домалювати собі подальшу картину нашого знайомства.

У дівчат я дуже ціную почуття гумору. Воно моментально показує, про що вона думає. Як не дивно, для мене важливий у дівчині апетит (посміхається. — Прим. ред.). Я люблю, коли дівчата їдять і не соромляться цього, і не розповідають, що вони харчуються кульбабками та п’ють воду.

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А що в дівчинах, навпаки, ти не приймаєш?

Я не приймаю лицемірства та дуже ціную, коли у дівчини є своя думка. Я не розумію, коли жінка в усьому погоджується з чоловіком тільки заради того, аби він був задоволений.

Чи готовий такий трудоголік як ти до того, що у дівчини теж можуть бути свої бізнес-цілі? Або ти хочеш, щоб вона займалася лише домівкою та сім’єю?

Я, як і кожен нормальний чоловік, звичайно ж, хочу повертатися в затишну спокійну оселю, де на тебе чекає кохана жінка. Але при цьому для мене дуже важливо, аби вона реалізовувалася в своїх планах і мріях. Я не згоден, що призначення дівчини тільки в тому, щоби народити дитину й готувати. Якщо у неї є мрія почати свою справу, то я всіляко допоможу їй у цьому.

Два роки тому ви з дружиною вирішили розлучитися після чотирьох років шлюбу. Чому ваші стосунки закінчилися?

Наше розставання було взаємним бажанням, ми просто усвідомили, що рухаємося в різних темпах, у нас були принципові розбіжності у поглядах на мою професію, в розумінні того, куди нам далі розвиватися. Вирішальним моментом для мене був комфорт стосунків. Коли зникає довіра — зникають і почуття. Ми намагалися все налагодити. Одного разу я спонтанно запропонував поїхати разом подалі від родичів, знайомих, які нібито знають, як тобі потрібно жити. І ми це зробили, поїхали до Парижа, щоб спробувати почати все заново або, як мінімум, залишитися друзями. Але ця поїздка не дала бажаного результату. Сьогодні ми можемо спокійно розмовляти, спілкуватися, але колишніх почуттів вже не повернути.

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