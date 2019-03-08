У прем’єрному випуску ми побачили багато нових облич і одне дуже знайоме. На «МастерШеф. Професіонали» прийшла випускниця проекту Катя Пєскова. Дівчині буде не вистачати ексцентричних моментів під час конкурсів, і вона почне діяти.

Детальніше дивіться 9 березня у 2 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

Шефам дадуть лише по 50 гривень на кулінарний шедевр.

Чи зможуть вони впоратися і за невеликі гроші приготувати те, що здивує суддів?

Учасники об’єднаються в команди, почнуть вчитися один у одного і дуже швидко знайдуть спільну мову.

Катя Пєскова не вперше знаходиться на кухні «МастерШеф». Дівчині буде не вистачати емоцій і динаміки. Тиша її налякає.

Але талановита кондитер не розгубився і почне діяти!

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Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 2: Пєскова влаштує шоу У 2 випуску Мастер Шеф Професіонали Катя Пєскова влаштує шоу. Подробиці 2 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 2: Пєскова влаштує шоу У 2 випуску Мастер Шеф Професіонали Катя Пєскова влаштує шоу. Подробиці 2 випуску Мастер Шеф Професіонали - в матеріалі

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