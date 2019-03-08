Прем’єра «Холостяк» 2019 відбудеться вже сьогодні! Головний герой Нікіта Добринін познайомиться з дівчатами, які в пошуку кохання. Чим дивуватимуть учасниці, що вдасться дізнатися друзям Холостяка і який вибір зробить сам Нікіта – дивіться вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ.

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У 1 випуску найромантичнішого реаліті «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

Як дівчата відреагують на Нікіту Добриніна?

Чий сюрприз запам’ятається Холостякові найбільше?

Хто отримає заповітну троянду першого враження?

учасниця проекту «Топ-модель по-українськи» Ліза Доронько ? Чим здивує

Навіщо Слава Камінська та Сергій Чеботаренко прийшли на проект?

Хто не отримає троянду і вже на першій вечірці залишить проект назавжди?

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Не пропустіть прем’єру проекту «Холостяк» 2019. 9-й сезон романтичного реаліті стане емоційним і чуттєвим, адже домогтися уваги головного героя буде непросто. Вмикайте телеканал СТБ 8 березня о 20:00 і станьте свідками народження нової історії кохання.

Video: «Холостяк»-9: що чекає глядача в 1 випуску Прем'єра Холостяк 9 вже близько. Дізнайтеся першими, кого обере Холостяк Нікіта Добринін в 1 випуску. Чим здивують учасниці Холостяк 2019 у випуску від 08.03.19

Video: «Холостяк»-9: що чекає глядача в 1 випуску Прем'єра Холостяк 9 вже близько. Дізнайтеся першими, кого обере Холостяк Нікіта Добринін в 1 випуску. Чим здивують учасниці Холостяк 2019 у випуску від 08.03.19

Video: «Холостяк»-9: що чекає глядача в 1 випуску Прем'єра Холостяк 9 вже близько. Дізнайтеся першими, кого обере Холостяк Нікіта Добринін в 1 випуску. Чим здивують учасниці Холостяк 2019 у випуску від 08.03.19

Video: «Холостяк»-9: що чекає глядача в 1 випуску Прем'єра Холостяк 9 вже близько. Дізнайтеся першими, кого обере Холостяк Нікіта Добринін в 1 випуску. Чим здивують учасниці Холостяк 2019 у випуску від 08.03.19

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