Масштабний український серіал «Кріпосна» глядачів телеканала СТБ. Талановитий художник по костюмах Дмитро Курята розробляв та шив образи для костюмованої драми. Чоловік розповів, де шукав натхнення для створення шикарних суконь та навіть спідньої білизни. Подробиці — у матеріалі!

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Дмитре, де ви черпали натхнення для створення образів персонажів у серіалі «Кріпосна»?

Джерелом натхнення став сценарій, у якому детально описані всі образи персонажів. Читаючи його, я розумів героїв серіалу, їхні думки та вчинки. Відповідно до характеру персонажа я добирав тільки ті речі, які йому властиві. Я старався відобразити внутрішній світ героя через його зовнішній вигляд.

Чи важко було відтворювати костюми 19 століття?

«Кріпосна» — це художній серіал, тому режисери дали повню волю для креативу. Я заново вчив побут вікторіанської епохи. Дізнався, у чому ходила панянка вдома, у світ та навіть на полювання. Кожну деталь ми мусили дослідити, аби зануритися у позаминулу епоху.

Які складнощі виникали під час пошиття вбрання?

І режисери, і художники-постановники стикнулися з головною проблемою — розмір криноліну у панянок. Кринолін — це куполоподібна широка нижня спідниця, яку надягали з метою надати пишності сукні. У середині 19 століття кринолін був дуже великий. Тому актрисам було важко рухатися у кадрі та навіть проходити у дверні пройоми. Проте ми вирішили спростити розмір криноліну та зробити його меншим. До речі, я читав наукові дослідження, щоб дізнатися всю гострість моди. Також карикатури допомогли зрозуміти, що люди висміювали у той час. І саме кринолін суспільство вважало недоречним та постійно сміялося з панянок, які шпортались у пишних сукнях.

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Скільки суконь усього було пошито для фільму?

Статистику я не підводив, тому сказати точно не зможу. Проте на одну жіночу сукню йшло від 14 до 18 метрів тканини. Перш ніж взятися за пошиття, я досліджував епоху та побут того часу. Вивчав персонажів та робив спеціальні колажі із вбранням. Розробляв конкретний ескіз для одного персонажа та пояснював акторам, у яких випадках героїня може надіти ту чи іншу сукню. Пізніше ми знаходили матеріал та бралися за пошиття. Одна сукня створювалася протягом тижня-півтора. Певні образи шили з примірками, а дещо — без. Сукні для головної героїні ми створювали без примірок, адже вона не могла приїхати із Голівуду.

Із сукнями все зрозуміло. Чи шили ви також спідню білизну?

Звісно! Цікаво, що тільки служниці одягали панянок. А спідня білизна 19 століття відрізнялася від сучасної, її практично не було. Тому ми повністю придумували спіднє для костюмованої драми «Кріпосна». Можу сказати, глядачі обов’язково дізнаються, що відбувалось у спальнях та будуарах панянок.

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Актрисам, мабуть, важко було зніматися весь час у корсетах. Чи ніхто не жалівся?

Навпаки! Як тільки дівчата надягали корсети, просили поміцніше затягувати їх. Проте в кінці знімального дня майже усі хотіли послабити корсети. Яке б спортивне тіло не було, все одно дуже важко ходити в одязі, який заважає нормально дихати. Уявіть собі, героїням «Кріпосної» затягували талію тугим корсетом, надягали кринолін вагою у три кілограми та поверх нього спідницю, яка важила майже шість кілограмів. Отже, майже десять кілограмів важила лише одна сукня, не враховуючи зимовий одяг та головний убір.

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Чи всім акторам сподобались їхні образи?

Із усіма акторами неймовірно сподобалось працювати. Всі з повагою ставилися до моєї роботи. Звичайно, я показував їхній одяг, пропонував різні варіанти. У чоловіків виникало менше запитань, у жінок — більше. Саме вбрання допомагало акторкам відчути образ повністю. Наприклад, Ольга Сумська просила завжди з’являтися у кадрі у рукавичках та мітенках. Аксесуари я добирав по декілька варіантів, аби усі дівчата могли обрати те, що їм було до душі. Ми шукали біжутерію на антикварних ринках, щоб вона відповідала стилю вікторіанської епохи.

Чи важко було знайти автентичні речі?

Дуже важко! Одягу з Чернігівської губернії майже не залишилось. Тому ми шукали колекціонерів українського колориту. Команда підбирала речі, які хоча б були схожі до стилю позаминулого століття. Також ми дізнавалися, де люди тчуть одяг із конопель власноруч. Ми купували такі полотна та вже з них шили сорочки для героїв.

Яка сукня стала вашою улюбленою?

Це весільна сукня Каті Вербицької для проморолика, над якою я працював декілька тижнів. Довжина шлейфу цієї сукні — п’ять метрів. У 19 столітті не шили таких шлейфів взагалі. Втім ми вирішили зробити виняток, аби вразити усіх.

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