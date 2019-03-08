Ось і настало 8 березня! Зірки серіалу «Кріпосна» поділилися спогадами про прекрасне жіноче свято. Відомі актриси розповіли, як їх вітали кохані чоловіки. Кому дарували букети квітів? А кому писали вірші 8 березня? Дізнайтеся в матеріалі просто зараз!

На свято 8 березня не забудьте привітати мам, сестер, подруг та просто знайомих жінок. Не секрет, що багато дівчат в захваті від цього чудесного дня. Так і актриси костюмованої мелодрами спеціально для STB.UA поділилися приємними спогадами, пов’язаними зі святом весни.

Талановита Анна Сагайдачна в серіалі «Кріпосна» перевтілилася в ніжну даму 19 століття — Наталі Дорошенко. Як і її героїня, актриса також любить увагу свого чоловіка. А який неординарний подарунок Анна отримала 8 березня?

«Я обожнюю усі свята, і 8 березня — не виняток! Це відмінний привід піти в новий ресторан, насолодитися романтичною вечерею та отримати подарунок від коханої людини. Звичайно, потрібно цінувати увагу чоловіків і їхні можливості вас порадувати. Серед найбільш нестандартних привітань можу виділити політ на параплані. Але я схильна до того, щоб говорити про свої бажання. Адже це гарантія отримати дійсно потрібний подарунок».

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«А знаєте, що я чекаю 8 березня? Для мене ідеальне привітання — отримати букет тюльпанів. Крім квітів у мене є кілька бажань. Поки ще не вибрала, що попросити у коханого (сміється. Прим. – ред.). Але прекрасні весняні квіти у мене точно будуть! Для щастя і не треба кращого привітання».

Чарівну Аліну Коваленко ми побачимо вже цієї осені, у другому сезоні масштабного серіалу «Кріпосна» , в ролі Ольги Родзевич. Чи святкує дівчина 8 березня?

«8 березня для мене звичайне свято весни. Якщо чесно, я не любитель святкувати цей день по-особливому. Адже кожна дівчина повинна отримувати багато приємностей щодня!».

Сильно полюбили глядачі Славу Красовську за її роль Галі в серіалі «Кріпосна». Артистка зізналася, що вона не фанат 8 березня, але привітати жінок обов’язково потрібно:

«До жінок не потрібно особливо ставитися тільки один день у році. Краще любити та поважати їх завжди. Звичайно, з 8 березня я щороку вітаю маму і сестру. Та й сама отримую цікаві сюрпризи. Традиція є традиція. Але найяскравішим привітанням з 8 березня був капусняк хлопців-однокурсників в університеті. Щорічно вони придумували нові подарунки — писали вірші, пісні, вітали дівчат в образах знаменитостей. А одного разу навіть зробили пародію на нас в жіночій виставі».

Інна Рощина, яку в серіалі знають як добру Орисю, з радістю згадує привітання 8 березня:

«Коли вчилася в театрально-художньому коледжі, один з хлопців залицявся до мене. І 8 березня він підмовив однокурсниць, щоб дівчата допомогли йому привітати мене. Хлопчисько спеціально запустив феєрверк. Потім я вийшла на вулицю і почула, як він голосно в рупор читав смішні віршики. Ну а після — подарував величезний букет квітів. Скажу відверто: емоції переповнювали мене. А ще запам’ятався торт у вигляді рожевого серця, який через декілька років спік мені інший хлопець разом зі своєю мамою. Ох вже він потішив мене… Тортик вийшов красивим та дуже смачним! Мені подобається жіноче свято. Від поздоровлень з 8 березня дівчата розцвітають!»

Редакція телеканалі STB.UA вітає всіх жінок зі святом 8 березня!

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