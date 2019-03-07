Співачка VERA KEKELIA, яка замінила цілий хор в гучному саундтреку до серіалу «Кріпосна» телеканала СТБ, розповіла про те, як створювався трек.

Зворушлива композиція Кузьми Скрябіна «Мовчати» у виконанні співачки стала однією з найбільш обговорюваних тем у Мережі, пов’язаної з серіалом. Після виходу промо ролика, користувачі активно цікавилися, хто виконує саундтрек і як його знайти. Через такий ажіотаж телеканалом СТБ було прийнято рішення викласти повну версію в Інтернет, де її зможе прослухати кожен.

Співачка з особливим хвилюванням згадує роботу над саундтреком:

«Це мій перший досвід багатоголосся, де я виконую пісню сама, а не разом з іншими учасниками. Я люблю гратися з образами, які проявляються через голос. У цьому проекті я себе почула по-новому, і мені це сподобалося. Мене дуже надихнув тизер. І коли ти знаходишся в такому піднесеному стані, робота просувається дуже швидко. Єдине, нам знадобився час, щоб точніше визначитися з характером виконання. Команда мені дала певну свободу творчості, і це дуже допомогло».

VERA KEKELIA зізнається, що композиція «Мовчати» Кузьми Скрябіна, яка стала основою саундтреку, для неї знакова:

«Пісня дуже інтимна і заповітна. Так співпало, що незадовго до того, як мене запросили до проекту, я співала цю композицію зі своїм чоловіком. Її виконання пробрало нас до кісточок, і для мене це був ще один знак. Найголовніша фішка – це емоції в цій пісні. І знаєте, часто емоція може бути голоснішою за звук. І це саме про цю пісню. Вона гучна за рахунок своїх емоцій».

Video: VERA KEKELIA розповіла, як створювався саундтрек промо серіалу «Кріпосна» VERA KEKELIA розповіла, як створювався для промо саундтрек і пісня з серіалу Кріпосна. Читайте про саундтрек для промо Кріпосної

Нагадаємо, нещодавно VERA KEKELIA випустила запальну пісню «WOW».

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