Тест: Наскільки добре ви знаєте 15 та 16 серії мелодрами «Кріпосна»?
07.03.2019
Cюжет мелодрами «Кріпосна» розгортається навколо зворушливої історії Катерини Вербицької. Дівчину хоч і виховали як благородну панну, але це не врятує її від невільництва. Адже Катя — кріпосна… Давайте перевіримо, наскільки добре ви пам’ятаєте серії костюмованого серіалу.
За допомогою цікавого тесту дізнайтеся, як добре ви знаєте сюжет улюбленого серіалу «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скріншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.
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