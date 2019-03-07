«Кріпосна» — історія про молоду, освічену, красиву і дуже добру дівчину. Але Катерина має всього один недолік — вона кріпосна поміщиків Червінських. Дівчина просто мріє стати вільною та пов’язати свою долю з благородним дворянином Олексієм Косачем. І тепер закохані готові тікати з Ніжина, щоб назавжди бути разом. Чи вдасться їм здійснити таку авантюру?

Кріпосна Катерина Вербицька страждає від домагань жорстокого Григорія Червінського, який мріє заволодіти Кіті. На допомогу приходить відважний герой війни Олексій Косач. Хлопець по вуха закоханий у дівчину і його аж ніяк не бентежить її походження.

Але хіба це чувано, що дворянин може одружитися з кріпосною? Ні! Весь Ніжин пліткує про стосунки Косача та Каті. Бідна дівчина задумує втекти разом зі своїм обранцем. Вона готова довірити своє життя та серце найкращому чоловікові — Олексію. І нехай ніхто не розлучить їх!

Молоді люди будуть відвоювати своє кохання, навіть якщо весь світ проти. Чи вдасться їм втекти та побратись?

Дивіться вже сьогодні 15 та 16 серії від 07.03.2019 костюмованої мелодрами «Кріпосна».

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