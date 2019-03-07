«Кріпосна»: фотодобірка 16 серії

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Наталі та Григорій нарешті одружилися. Тепер діти найвпливовіших сімей Ніжина стали однією сім’єю. Та чи спокійно пройшло їхнє весілля? І чи дійсно Косач викраде кріпосну Катерину? Дивіться найкращі кадри та дізнайтеся сюжет 16 серії у матеріалі.

У Ніжині свято — настав довгоочікуваний день весілля Григорія Червінського та Наталі Дорошенко. От тільки наречена дуже хвилюється та не може знайти собі місця.

Наталі переслідують погані прикмети. Величезний ворон залетів у кімнату, коли та міряла весільну сукню. До того ж розбилося дзеркало, та ще й хрещена мати панночки не зможе приїхати.

Червінські готуються до грандіозної події. Серце Анни Львівни розтануло, жінка відпустила Кітті з-під домашнього арешту.

А у Катерини свої переживання. Кріпосна не змогла збрехати Павлині, тому й розповіла, що вирішила назавжди втекти з Олексієм.

Весілля молодих — ідеальний момент для того, щоб втекти з дому Червінських непоміченою. Кріпосна вирішує скористатися нагодою, поки усі зайняті організацією свята.

А Олексій тим часом все підготував, щоб залишити Ніжин разом із коханою.

Безсоромний Петро Червінський привів на весілля коханку Ларису, щоб та виконала пісню спеціально для сина поміщика. На жаль, Анна Червінська не витримала такого сорому…

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