«Кріпосна»: фотодобірка 15 серії

У попередніх серіях «Кріпосної» Катерина та Олексій опинилися у центрі скандалу. Закоханих застали вночі на території маєтку Червінських. Чим же закінчиться історія? Як вони поплатяться за своє кохання? Дізнайте у матеріалі!

Анна Червінська тепер точно не сумнівається, що Косач має на меті лише зганьбити бідну кріпосну. Жінка до глибини душі обурена поведінкою своєї улюбленої вихованки. Анна вирішує негайно покарати Катерину. Яких заходів хоче вжити хрещена мати кріпосної?

Пані Червінська покликала до кріпосної священика, щоб той помолився за її грішну душу та переконав забути про згубне кохання. Спочатку священик відмовлявся вірити, що добрий Олексій задумав щось погане проти Катерини.

Кріпосна важко страждає та тужить за коханим. Каті заборонили виходити з кімнати, змусили тримати суворий піст та молитися за спасіння душі. Але ж між нею та Олексієм нічого не було!

Біда не приходить сама: Галина тільки й шукає привід звести з розуму кріпосну. Вперта Галька навіює страх на оточуючих. Дівчина розповідає Катерині, що її скоро продадуть на аукціоні. Та чи правда це? Дізнайтеся у 15 серії!

Життя Анни Львівни теж щасливим не назвеш. Хоч і попереду грандіозне весілля її сина, але жінка вже давно втратила спокій.

Жителі Ніжина не соромляться говорити про роман Петра Червінського та молоденької актриси.

Анна вперше за тривалий час не витримує і влаштовує чоловікові скандал.

Григорій Червінський тремтить від злості: його батько став посміховиськом всього Ніжина!

Тим часом Микола Дорошенко вирушає до садиби Шефер. Чи зможе він переконати підступну Лідію, щоб та розповіла про свою брехню? Дізнайтеся у серіалі «Кріпосна».

І тільки Олексій Косач не впадає у відчай. У цього хлопця завжди є вихід з будь-яких ситуацій. Дворянин приймає доленосне рішення — викрасти кохану.



Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ