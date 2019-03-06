Тест: Наскільки добре ви знаєте 13 та 14 серії мелодрами «Кріпосна»?
06.03.2019
У мелодрамі «Кріпосна» закохані Олексій та Катерина готові долати перешкоди на шляху до щастя. Доля їх не зводить разом, адже дівчина кріпосна, а її обранець — дворянин. Чи має право на життя заборонене кохання? Редакція STB.UA пропонує дізнатися, наскільки добре ви пам’ятаєте сюжет 13 та 14 серій.
За допомогою інтерактивного тесту дізнайтеся, як добре ви знаєте сюжет серіалу «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скриншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.
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