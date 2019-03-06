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«Кріпосна»: чи покарають Катерину за непослух? Голосування

06.03.2019

Серіал «Кріпосна» не перестає інтригувати! Так, у 14 серії костюмованої мелодрами Катерину Вербицьку та Олексія Косача застали під час таємного побачення… Та хіба ж вони винні, що кохають одне одного? А як ви вважаєте, чим закінчиться історія? Чи покарають Катерину?

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