«Кріпосна»: фотодобірка 14 серії

У 14 епізоді серіалу «Кріпосна» Катерина не їсть і не п’є, адже жити не хоче без свого коханого. Проте дівчина навіть не здогадується, на що готовий Олексій заради їхнього щасливого майбутнього. Пропонуємо вам ознайомитися з сюжетом 14 серії та подивитися найкращі кадри костюмованої мелодрами «Кріпосна».

Катерина втратила сон і апетит. Дівчина відмовляється від їжі та лякає словами, що життя їй тепер немає без коханого.

Кріпосна боїться в очі дивитися Анні Львівні. Адже тепер Катя знає гірку правду — хрещена мати відправили на каторгу її рідного батька.

Олексій не занепадає духом, хлопець шукає можливості побачитись із Катериною. Дворянин лише не може зрозуміти одного, що так вплинуло на рішення Червінських. Він навіть не здогадується, що за цим стоїть підступна Шефер…

Микола Дорошенко не може залишити найкращого друга у біді. Він запропонував Олексію подати скаргу на Петра Червінського. Чи погодиться на таку авантюру Косач?

Наталі Дорошенко теж не стоїть осторонь. Мила панянка вирішила допомогти закоханим. Вона забрала Катю на прогулянку, де кріпосна могла би зустрітися із Косачем. Чи відбулося рандеву? Дізнайтеся у 14 серії мелодрами «Кріпосна»!

Попри заборону Червінських кріпосна Катерина зустрічається вночі з Олексієм. Про це дізнається Григорій Червінський, який неймовірно лютує. Закоханих знаходять разом на території маєтку… Чим закінчиться історія? Чи покарають Катерину за непослух?

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