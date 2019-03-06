«Кріпосна»: фотодобірка 13 серії

У 13 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна» Анна Львівна категорично відмовилась продавати свою улюбленицю Кіті. Жінка повірила у брехню багачки Шефер. Ось тільки Олексій не розуміє, чому Катерині не дозволяють вийти заміж за нього. Що чекає на закоханих? Чи будуть вони разом? Дивіться кадри 13 серії масштабного серіалу «Кріпосна».

Хитра леді Шефер переконала Анну Червінську не продавати кріпосну. Наївна жінка повірила у наклеп Лідії, яка звинуватила Олексія Косача у підступності та розбещеності.

Після таких слів Анна Львівна не побоялась виступити проти свого чоловіка. Петро сильно здивувався, адже його дружина не може вирішувати долю кріпосної…

Катя слізно благала хрещену матір змінити свій вибір, але та навіть не подивилася в сторону Кіті.

Кріпосна не вірить, що її коханий обманув Червінських. Хрещена мати заборонила Кіті покидати маєток без її дозволу, але дівчина готова порушити всі правила і побачити коханого Олексія.

Павлина випадково обмовилася про батьків кріпосної. Жінка розповіла Кіті, що Анна Львівна відправила тата Катерини на каторгу. Але чому вона це зробила?

Тим часом стосунки у сім’ї Червінських стали більш напруженими. Петра знову помітили у компанії актриси Ніжинського театру Лариси Яхонтової. Чоловік не соромиться з’являтися на публіці зі своєю коханкою.

У домі Дорошенків трагедія меншого масштабу: зламалась швейна машина красуні Наталі. Викликати майстра з іншого міста — дорого і довго, але ж у неї зовсім немає часу. На допомогу прийшов кріпосний Лук’ян, який явно залицявся до Орисі.

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