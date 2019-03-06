Дивіться серіал «Кріпосна» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. Кріпосна та дворянин сподобались одне одному, але суспільство проти такого союзу. Чи готові молоді люди відвоювати своє право на кохання?

Катерина Вербицька почувається як пташка у золотій клітці. Дівчину виховали не гірше, ніж благородну панянку, але насправді вона — кріпосна. І все б нічого, якби Катя не закохалась у дворянина Олексія.

Всупереч забороні Катя наважиться побачитися з милим їй Олексієм. Перешкоди одна за одною стають на шляху дворянина та кріпосної дівчини. Молоді люди готові йти проти всього світу заради спільного щастя, навіть якщо їм погрожують ув’язненням.

Для глядачів неймовірна історія кохання та зради стала відкриттям, що повернуло усіх в епоху 19 століття. Інтригуючий сюжет, вражаючі костюми та історичні локації — все це чекає вас у костюмованій мелодрамі «Кріпосна».

Video: Кріпосна: чим заінтригують 13 і 14 серії від 06.03.2019 (анонс) Серіал Кріпосна - 13, 14 серії на сайті СТБ вже 06.03.2019. Про що сюжет тринадцятої і чотирнадцятої серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

Кріпосна та дворянин: чи мають вони право на кохання? Дізнайтеся в 13 та 14 серіях від 06.03.2019.

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