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Історія першого конкурсу Євробачення (ВІДЕО)

06.03.2019

Перше  Євробачення відбулося 63 роки тому у швейцарському місті Лугано. Тоді, 1956 року, лише сім країн взяли участь у міжнародному конкурсі – Бельгія, Нідерланди, Італія, Люксембург, Франція, ФРН, Швейцарія. Перемогу здобула представниця країни-господарки – швейцарка Ліз Ассія з піснею французькою мовою «Refrain». Детальніше про перше Євробачення читайте в матеріалі. 

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Конкурс, який тривав 1 годину і 40 хвилин, вів Лоенгрін Філіпелло. Зазначимо, що перше Євробачення було не теле-, а радіопередачею. У студії було лише кілька камер, адже не у всіх європейців на той час був удома телевізор.

Цікаво, що конкурс Євробачення з’явився в результаті перетворення італійського фестивалю «Сан-Ремо». Марсель Бесон, який дуже любив цей проект, бачив у конкурсі можливість об’єднання націй у нелегкий повоєнний час. І донині в Італії існує фестиваль «Сан-Ремо», переможець якого і відправляється представляти Італію на самому Євробаченні.

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 Хоча конкурс 1956 року записали для телевізійного мовлення в деяких європейських країнах, на сьогодні не залишилося жодної копії, крім повторного виступу Ліз Асії в кінці. Це унікальне відео ви можете подивитися саме зараз.

Lys Assia – «Refrain»

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