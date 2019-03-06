Фатіма Горбенко з’явиться в костюмованій мелодрамі «Кріпосна». Вже 25 лютого на телеканалі СТБ дівчина зіграє одну з ключових ролей в масштабному серіалі. Біографію і все про творчий шлях Фатіми Горбенко читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Фатіма Мстиславівна Горбенко

Дата народження: 25 вересня 1987 р

Місце народження: Одеса

Діяльність: актриса театру і кіно

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Фатіма Горбенко народилася в родині підкорювача Гімалайських вершин Мстислава Горбенка та його дружини Лілії. Виявляється, у Фатіми є брат-близнюк Рустем. Свої імена діти отримали на честь родичів, які були кримськими татарами.

У ранньому дитинстві у дівчинки проявилися акторські таланти. Фатіма також була успішною в спорті, вона обожнювала кататися на лижах. Після закінчення школи майбутня актриса вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

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Початок акторської кар’єри. Після завершення навчання Фатіма ввійшла в трупу Молодого театру. Творча кар’єра актриси почалася в київських театрах, в яких вона отримувала яскраві ролі. І тільки з 2008 року Фатіма знімалася в епізодах в кіно і телесеріалах.

Популярність прийшла до актриси в 2015 після ролі в історичному фільмі «Гетьман», де Фатіма зіграла дружину Богдана Хмельницького.

Серіал «Кріпосна». У костюмованої мелодрамі «Кріпосна» Фатіма Горбенко перевтілиться в дружину радника київського губернатора Олену Корнєєву. Героїня Фатіми Горбенко вийшла заміж за чоловіка старшого за неї на двадцять років, але він виявився суворим та холодним. Справжню любов Олена пізнала тільки тоді, коли зустріла іншого.

Ролі Фатіми Горбенко в кіно:

2007 — «Право на Надію» — Марина

2010 — «Маршрут милосердя» — Валя

2010 — «Віра, Надія, Любов» — епізод 2011-2014

2011 — «Щоденники Темного»

2012 — «Страшна красуня» — Надія Миколаївна

2012 — «Пробач мені, моя любов» — Юля

2012 — «Жіночий лікар» — Юля, дочка Михайла

2012 — «Джамайка» — Марта, медсестра

2013 — «Особливий випадок» — Ольга

2014 — «Справа для двох» — Юля

2015 — «Гетьман» — Єлена

2017 — «Подаруй мені життя» — Валентина Голубєва

2017 — «На краю кохання» — Аліна

2018 — «Ні слова про любов» — Настя

2019 — «Кріпосна» — Олена Корнєєва

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