Євробачення-2019 від Угорщини їде підкорювати дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» з композицією «Sebi». Музиканти виступатимуть під номером 6 у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 14 травня. Детальніше про учасника від Угорщини читайте в матеріалі.

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Дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» – «Sebi»

<b>Д</b><b>ует «Зала Краль та Гашпер Шантль»</b><span style="font-weight: 400;">Музичний дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» (Zala Kralj & Gasper Santl) виступатиме з піснею «Sebi» в першій половині першого півфіналу, який відбудеться 14 травня. Дует із двох молодих артистів почав свою творчу діяльність в 2017 році. До цього Зала Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Своїм секретом успіху музиканти вважають те, що вони обидва пишуть пісні і вміють їх виконують одне для одного.</span><span style="font-weight: 400;">Дует засновано в 2018 році, після того, як Зала Краль почала виконувати вокальні партії деяких пісень, які написав і спродюсував Гашпер Шантль. Потім дует випустив сингли «Valovi», «Baloni», «S teboi». Цього року музиканти випустили дебютний міні-альбом під назвою «Štiri».</span></p> <p> </p> <p>

Музичний дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» (Zala Kralj & Gasper Santl) виступатиме з піснею «Sebi» в першій половині першого півфіналу, який відбудеться 14 травня. Дует із двох молодих артистів почав свою творчу діяльність в 2017 році. До цього Зала Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Своїм секретом успіху музиканти вважають те, що вони обидва пишуть пісні і вміють їх виконують одне для одного.

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Дует засновано в 2018 році, після того, як Зала Краль почала виконувати вокальні партії деяких пісень, які написав і спродюсував Гашпер Шантль. Потім дует випустив сингли «Valovi», «Baloni», «S teboi». Цього року музиканти випустили дебютний міні-альбом під назвою «Štiri».

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