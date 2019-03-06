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Євробачення-2019: Угорщину представить дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» з піснею «Sebi»

06.03.2019

Євробачення-2019 від Угорщини їде підкорювати дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» з композицією «Sebi». Музиканти виступатимуть під номером 6 у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 14 травня. Детальніше про учасника від Угорщини читайте в матеріалі.

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Фото взято з джерела: instagram.com/zalagasper

Дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» – «Sebi»

Музичний дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» (Zala Kralj & Gasper Santl) виступатиме з піснею «Sebi» в першій половині першого півфіналу, який відбудеться 14 травня. Дует із двох молодих артистів почав свою творчу діяльність в 2017 році. До цього Зала Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Своїм секретом успіху музиканти вважають те, що вони обидва пишуть пісні і вміють їх виконують одне для одного.

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Дует засновано в 2018 році, після того, як Зала Краль почала виконувати вокальні партії деяких пісень, які написав і спродюсував Гашпер Шантль. Потім дует випустив сингли «Valovi», «Baloni», «S teboi». Цього року музиканти випустили дебютний міні-альбом під назвою «Štiri».

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