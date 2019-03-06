Вже цієї п’ятниці, спеціально до дня 8 Березня, СТБ покаже романтичний телесеріал українського виробництва «Тінь кохання». Про що ця мелодрама і коли її можна подивитися – читайте в матеріалі.

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Якщо ви ще нічого не планували на 8 березня або вирішили провести день вдома, подивіться романтичний телесеріал «Тінь кохання». Адже він підходить як для самостійного перегляду, так і для приємного проведення часу зі своєю коханою людиною. Картину покажуть на телеканалі СТБ о 12:50.

Сюжет серіалу «Тінь кохання»

Дії фільму починаються в день, коли Рита і її чоловік Тимофій відзначають десяту річницю їхнього весілля. Весь цей час люди могли тільки позаздрити їх щастю. Але в цей же день дружина дізнається, що у її чоловіка є коханка і залишати це базнаказанним вона не збирається.

Рита негайно збирає речі, бере з собою сина і йде з дому, де вони з чоловіком прожили цілих 10 років. У момент, коли дівчина не розуміє, що робити далі їй надходить дзвінок… Тимофій потрапив в аварію і зараз знаходиться в лікарні.

Звичайно ж, Рита мчить до нього. Але виявляється, що поряд з ним в машині сиділа вона, його коханка, Олена. Також від нещасного випадку постраждав Костянтин, водій злощасного автомобіля. Всі вони в украй важкому стані, але Тимофія вдається врятувати, тоді як Олена помирає…

Яким же було її здивування, коли Рита дізналася, що у її чоловіка є ще і позашлюбний син Павлик, про якого тепер навіть нікому подбати. Як вчинить дівчина? Чи зможе вона пробачити чоловіка? І з ким залишиться маленький хлопчик?

Дивіться відповіді на ці питання вже 8 березня о 12:50 на телеканалі СТБ.

Video: 8 Березня на СТБ вийде український телесеріал «Тінь кохання» Дивіться фільм Тінь кохання на телеканалі СТБ вже 8 березня. Про що фільм Тінь кохання читайте в матеріалі

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