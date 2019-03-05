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Учасниця «МастерШеф. Діти»-2 Подлипенська Віка потребує допомоги

05.03.2019

Учасниці «МастерШеф. Діти»-2 Подлипенській Вікторії поставили діагноз — лімфома Ходжкіна. Дівчинці можна допомогти, адже за правильного лікування ця хвороба виліковна! Віка буде жити завдяки вашому милосердю.

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Давайте усією країною допоможемо Подлипенській Вікторії перемогти недугу.

Реквізити: карта ПриватБанку 5168 7573 2383 5886 на ім’я Подлипенської Наталії (мами Віки).

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