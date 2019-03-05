Тест: Наскільки добре ви знаєте 11 та 12 серії мелодрами «Кріпосна»?
05.03.2019
У серіалі «Кріпосна» доля звела двох молодих людей — Катерину та Олексія. І все б нічого, от тільки дівчина народилась кріпосною, а її обранець — дворянин. Чи вдасться їм зберегти власне кохання? Редакція STB.UA пропонує дізнатися, наскільки добре ви пам’ятаєте сюжет серіалу.
За допомогою цікавого тесту дізнайтеся, як добре ви знаєте сюжет улюбленого серіалу «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скріншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.
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