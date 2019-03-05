Масштабний серіал «Кріпосна» — про боротьбу за власне щастя. Українська співачка VERA KEKELIA спеціально для промо костюмованої мелодрами виконала зворушливу пісню «Мовчати». Хочете першими побачити вражаючий кліп? Дивіться нижче у матеріалі!

Історія кріпосної Катерини — це трагедії та зради, боротьба й інтриги, поразки та перемоги. Це гра, в якій ціна за власне життя занадто висока…

Відома українська співачка VERA KEKELIA спеціально для масштабного серіалу «Кріпосна» виконала зворушливу пісню Кузьми Скрябіна та Ірини Білик «Мовчати». Подивитися захопливий кліп та послухати саундтрек ви можете нижче:

Video: Саундтрек промо серіалу «Кріпосна» VERA KEKELIA - Мовчати, прем'єра кліпу. У Пісні з промо ролика серіалу Кріпосна з'явився відеоряд. Дивіться онлайн

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Головна героїня серіалу — сирота Катерина Вербицька — надзвичайно красива, розумна та освічена дівчина. Хрещена матір виховала Катю, як панянку благородної крові, тому вона з дитинства володіє ідеальними манерами. Але це ніяк не полегшує долю народженої в неволі. Адже Катя — пташка в золотій клітці. Красуня належить найбагатшим поміщикам в Ніжині — Червінським. І вона прекрасно розуміє, що не має права на кохання.

Які випробування випадуть на долю Катерини Вербицької? Дивіться з понеділка по четвер о 20:00 серіал «Кріпосна» на телеканалі СТБ!

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