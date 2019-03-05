Сонце вже почало гріти сильніше і всі модниці задумалися про те, який манікюр буде в моді навесні 2019. Щоб бути в тренді і знати найголовніші нюанси в манікюрі весни — читайте наш матеріал.

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Червоний манікюр не модний весною 2019

Червоний манікюр втрачає свої позиції і перестає бути модним. І хоча багато хто вважає це класикою, але майстри на чолі з Ешлі Грегорі пропонують замінити його іншими відтінками цієї весни.

Кораловий манікюр весна 2019

Найтрендовішим кольором всього 2019 року одноголосно називають кораловий. На нього і варто звернути увагу при пошуку заміни червоному. Тим більше, він може бути як більш пастельним, так і більш яскравим. Варто орієнтуватися за кольоровою гамою свого гардероба і в залежності від цього підбирати відтінок нігтів.

Перламутровий манікюр весною 2019

90-ті повертаються. Те, що ще рік тому вважалося несмаком, тепер займає лідируючі позиції в манікюрі. Особливо зверніть увагу на білий перламутровий лак, з золотими, рожевими або срібними відтінками.

Манікюр Bubble gum весною 2019

Один з найактуальніших кольорів в манікюрі цієї весни — Bubble gum. Правда ж, ви відразу подумали про солодкий запах жуйки з дитинства? Такі ж асоціації викликає і милий рожевий колір «bubble gum». Обов’язково зверніть на нього увагу, адже також він нагадує про квітучу і яскраву весну.

Манікюр кави з молоком 2019

Самий кращий для офісу варіант цієї весни. Якщо по робочому дрес-коду вам не можна носити лак яскравих відтінків, то зверніть увагу на колір кави з молоком. Цей відтінок максимально наближений до нюдового, але більш насичений. Тому варіант відмінно підійде для роботи.

Геометричний манікюр весною 2019

Геометрія тримає лідируючі позиції в манікюрі вже який сезон поспіль. Але в цьому році варто звернути увагу на пласкі і крапкові візерунки. А особливою популярністю весною 2019 користуються смужки на нігтях.

Манікюр в стилі голих нігтів весною 2019

Цей стиль буде найбільш затребуваним в манікюрі навесні 2019. Суть в тому, що на перший погляд може здатися, що ваші нігті абсолютно нічим не покриті, але насправді на них відтінок кольору вашої шкіри. Також цей манікюр можна зробити в місячному стилі, щоб ще більше наблизити нігті до натуральності.

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