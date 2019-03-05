Місячний календар стрижок на березень 2019 року допоможе вам підібрати дні, які найкраще підходять для зміни зачіски. Якщо хочете, щоб стрижка максимально вдалася, обов’язково врахуйте фазу Місяця в березні 2019 року. Читайте в матеріалі.

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Весна – це час змін. Природа змінюється, цвіте і розкриває все найкраще, що в ній є. Так і з жінками. Навесні вони особливо намагаються чепуритися і готуються до спекотної пори – літа. Якщо ви плануєте змінювати свою зовнішність із зачіски, то краще підібрати правильну фазу Місяця, щоб все вийшло якнайкраще.

Щоб знати, які дні ліпше вибрати для відвідування перукаря, читайте наш місячний календар на березень 2019 року, він напевно допоможе вам з датою.

Сприятливі дні для стрижки в березні 2019 року

Для відвідування салонів і перукарень краще вибирати дні, коли Місяць найбільш сприятливий до змін у зовнішності, такими в березні 2019 року будуть наступні дати: 2, 3, 5, 8, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 28, 29 , 30,

Якщо ви запишетесь на стрижку в ці дні, ваш образ засяє новими барвами.

Несприятливі дні для стрижки в березні 2019 року

Утриматися від стрижок і експериментів із зачісками в березні 2019 необхідно в такі дати: 1, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 31. Швидше за все, зістригання волосся закінчиться несприятливо і це може позначитися також на вашому здоров’ї.

У ці ді краще зайнятися оздоровленням волосся, зробити маски, процедури з догляду або фарбування, але ніяк не стрижку.

Нейтральні дні для стрижки в березні 2019 року

Відповідно, 7, 12, 24, 27 є нейтральними датами, коли рішення відвідувати перукарню чи ні залишається за вами. Якщо для вас не принципово, щоб все пройшло ідеально, то сміливо йдіть на експерименти.

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