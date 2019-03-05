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«Кріпосна»: чи погодитися Олексій купити кріпосну Катерину? (Голосування)

05.03.2019

«Кріпосна» — серіал про чисте, щире кохання. У восьмій серії Олексій наважився прийти в будинок Червінських та повідомити про бажання одружитися з Катею. Але Петро Червінський не готовий віддавати невільницю задарма…Чи погодиться купити Олексій кріпосну Катерину?

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