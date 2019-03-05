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«Кріпосна»: чи передумають Червінські продавати кріпосну Катерину?

05.03.2019

Події костюмованої мелодрами «Кріпосна» розгортаються навколо Катерини, яка мріє отримати свободу. Дівчина хоче вийти заміж за дворянина Олексія Косача. Але родина Червінських поки не готова продавати красуню-кріпосну. Чи змінить Анна Червінська свій вибір?

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