«Кріпосна»: фотодобірка 12 серії

У попередніх серіях серіалу «Кріпосна» Олексій Косач шукає можливість викупити свою кохану та зробити її вільною. На що готовий піти дворянин заради власної обраниці? Пропонуємо вам познайомитися з сюжетом 11 серії 11 серії масштабної мелодрами «Кріпосна».

Олексій Косач розшукує власника цукрових заводів — Андрія Жадана. Це людина, про яке ходять легенди. Андрій виявився колишнім кріпосним, який за допомогою свого розуму та підприємницького таланту викупив себе з неволі.

Олексій вмовляє Жадана укласти з ним угоду та отримує гроші в заставу. Дворянин летить на крилах щастя до Ніжина, щоб нарешті одружитися зі своєю коханою.

Григорій Червінський готовий вжити будь-яких заходів, щоб весілля кріпосної та Олексія не відбулося.

І ось Григорій дізнається, що Косач як ніколи близький до своєї цілі. Негідник звертається по допомогу до купчихи Лідії Шефер.

Жорстока Шефер розуміє, що може назавжди втратити свого коханого через якусь дівчину, та ще й кріпосну! Лідія вирушає до будинку Червінських, аби переконати господарів не продавати Кіті. Чим завершилась інтригуюча розмова? Дізнайтеся у 12 серії!

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