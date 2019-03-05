«Кріпосна»: фотодобірка 11 серії

У серіалі «Кріпосна» продовжується неймовірна історія забороненого кохання. Кріпосна Катерина Вербицька та дворянин Олексій Косач мріють навіки з’єднатися у шлюбі. Але щоб досягти своєї цілі, молодим людям потрібно пережити багато випробувань. Пропонуємо вам подивитися найкращі кадри 11 серії масштабної картини «Кріпосна».

Кріпосна Катерина Вербицька так хвилювалась через зустріч із матір’ю свого коханого Олексія Косача, що знепритомніла. Софія Станіславівна проявила доброту до чарівної дівчини. Мати великого сімейства впевнена, що перед Богом усі рівні.

Допомогти викупити кріпосну хоче Лідія Шефер, яка вже багато років закохана в Олексія і готова на все заради нього. Вона пропонує дворянину наступне: Олексій отримає від неї потрібну суму, задовольнить свої бажання, а після — одружиться на Шефер. Як відреагував Косач на таку пропозицію?

Олексій не покидає можливості врятувати Катю від невільництва. І ось назріла геніальна ідея отримати гроші. Дворянин вирішив розшукати колишнього кріпосного Андрія Жадана, який став власником цукрових заводів. З якою пропозицією прийде Олексій до Андрія?

Тим часом Григорій Червінський та Наталі Дорошенко біля театру зустрічають колишню кріпосну Червінських — Василинку. Виявляється, дівчина вже давно отримала вільну та пов’язала своє життя з жахливою компанією.

У театрі назріває сварка: Григорій помітив свого батька у компанії з коханкою Ларисою Яхонтовою. Чим закінчилась несподівана зустріч?

На шляху звільнення кріпосної з’явилася ще одна перепона — Григорій. Хоч чоловік і готується до майбутнього весілля з Наталі Дорошенко, але потайки думає про Катерину. Григорій просить свою матір Анну Львівну не продавати Катю, аби та назавжди залишилась у домі Червінських.

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