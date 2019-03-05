Серіал «Кріпосна» зачіпає історію чистого та щирого кохання. З понеділка по четвер о 20:00 дивіться костюмовану мелодраму на телеканалі СТБ. Головна героїня Катерина Вербицька — бідна кріпосна, яка мріє про свободу. Дівчина заплатить високу ціну за своє щастя… Що ж чекає Катю в майбутньому?

Катерина Вербицька народжена в неволі, але вихована, як панянка. Катя — птах у золотій клітці. Дівчина знає іноземі мови, грає на фортепіано і володіє хорошими манерами. Але це її не врятує від несправедливості, адже вона — кріпосна.

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» дворянин Олексій Косач зважився прийти в будинок Червінських і повідомити про намір одружитися з Катею. Але Петро Червінський не готовий віддавати невільницю задарма… Чи зможуть закохані бути разом? Дізнайтеся в 11 та 12 серіях від 05.03.2019.

Video: Кріпосна: що чекає глядачів в 11 і 12 серії від 05.03.2019 (анонс) Серіал Кріпосна - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 05.03.2019. Про що сюжет одинадцятої і дванадцятої серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

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