Яка пісня переможе в Євробаченні-2019, передбачити неможливо. За 63 роки історії конкурсу перемагали кардинально різні артисти, жанри і пісні. Вже представлена ​​велика частина пісень країн-учасниць. Усі вони претендують на перемогу в наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Давайте послухаємо і оцінимо композиції, які підготували конкурсанти з різних країн.

Угорщина

Угорщину представить Йоці Папаї. Угорський співак вже не вперше представляє країну. Дебютував артист в міжнародному конкурсі в 2017 році. Тоді він виступив з авторською піснею «Origo» і посів 8-ме місце. Цьогоріч співак боротиметь ся за перемогу з композицією «Az én apám».

Йоці Папаї – «Az én apám»

<b>Кіпр</b><span style="font-weight: 400;">Тамта Годуадзе, більш відома як Тамта, представить Кіпр на Євробаченні-2019. Підкорювати конкурс грузинська поп-співачка буде з піснею «Replay». Зірка брала участь в шоу «Super Idol Greece». Тоді вона зайняла почесне друге місце. Найпопулярніші композиції Тамти – «Ftes», «Den Telionei Etsi I Agapi», «Agapise Me», «Tonight».</span><b>Тамта – «Replay»</b><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/x3za3hjr-j0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture -in-picture " allowfullscreen="allowfullscreen">

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Сербія

Як представниця Сербії виступатиме співачка Невена Божович. Дівчина вже не вперше підкорює Євробачення. У 2013 році співачка вирушила на конкурс у складі «Moje 3», але гурт так і не зміг пройти у фінал. Також в далекому 2007 році Невена представляла країну на Дитячому Євробаченні – 2007. Цього року співачка представить країну з композицією під назвою «Круна».

Невена Божович – «Круна»

Словенія

Музичний дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» (Zala Kralj & Gasper Santl) виступить з піснею «Sebi» в першій половині першого півфіналу, який відбудеться 14 травня. Дует з двох молодих артистів почав свою творчу діяльність у 2017 році. До цього Зала Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Своїм секретом успіху музиканти вважають те, що вони обидва пишуть пісні і виконують їх один для одного.

Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»

Фінляндія

Darude (Вілле Віртанен) спільно з вокалістом Sebastian Rejman (Себастьяном Рейманом) у травні представить Фінляндію на Євробаченні-2019. Вілле Віртанен відомий як автор треку «Sandstorm» (1999 рік). У 2013 його композиція увійшла у список 50 найкращих танцювальних треків усіх часів. Євробачення-2019 музиканти будуть підкорювати з піснею «Look Away».

Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

Чорногорія

Чорногорія провела Національний відбір і вибрала учасника, який зможе гідно представити країну. Чорногорський вокальний гурт D-moll виступить з композицією під назвою «Heaven» («Небеса») в першій половині першого півфіналу.

D-moll – «Heaven»

Чехія

Чехію на Євробаченні-2019 представить Lake Malawi. Інді-поп-гурт заснований 2013 року вокалістом Альбертом Чорним. Конкурсна пісня «Friend Of A Friend» про дитячу закоханість, яка повернулася з минулого. Відомо, що букмекерські організації наразі ставлять гурт лише на 25 місце.

Lake Malawi – «Friend of a Friend»

Австралія

Австралія цьогоріч для поїздки на Євробачення обрала Кейт Міллер-Хейдке. Співачка представить країну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві з композицією «Zero Gravity». На національному телевізійному відбірковому шоу «Євробачення – Австралія вирішує» Кейт Міллер-Хейдке отримала 135 балів (87 балів – відкрите голосування, 48 балів – журі).

Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»

Бельгія

Eliot (Еліот Вассаміллет) представлятиме Бельгію на Євробаченні-2019. Конкурсна пісня «Wake Up» написана П’єром Дюмуленом. Саме він раніше написав композицію для учасниці Євробачення-2017 співачки Бланш. Нагадуємо, що два роки тому вона зайняла почесне 4 місце.

Eliot – «Wake Up»

Грузія

Ото Немсадзе представить Грузію на Євробаченні-2019. Пісня, з якою співак представлятиме країну цього року на конкурсі, називається «Sul tsin iare».

Ото Немсадзе отримав право поїхати до Тель-Авіва на міжнародний конкурс після перемоги в грузинському відборі. Відомо, що в шоу брало участь 10 артистів. Рішення з приводу того, хто представить Грузію, було віддано виключно глядачам.

Ото Немсадзе – «Sul tsin iare»

Ісландія

Hatari – сатиричний гурт арт-естрадного мистецтва. Цього року музиканти представлять Ісландію на Євробаченні. Hatari відомі своїми виступами наживо. Зірки позиціонують себе як антикапіталістичні виконавці технічної продуктивності БДСМ.

Hatari – «Hatrið mun sigra»

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Португалія

Португалія відправить на конкурс Конана Осіріса. До слова, музикант отримав національне визнання після того, як представив пісню «Telemóveis». Саме з нею Конан і представлятиме країну на Євробаченні-2019. Композиція вже встигла увійти в топ португальських трендів – Youtube і Spotify. Цього року Конан Осіріс переміг у фестивалі – «Festival da Canção».

Конан Осіріс – «Telemóveis»

Естонія

Естонія визначилася з артистом, який представить країну на Євробаченні-2019. В результаті пісенного конкурсу «Eesti Laul» така честь випала чарівному шведу Віктору Крону. У суперфіналі співак боровся за перемогу з Уку Сувісте і Стефаном. Відомо, що під час голосування відправити своє СМС-повідомлення встигло 56 492 особи.

Віктор Крон – «Storm»

Австрія

Австрію на Євробаченні-2019 представить Pænda, вона ж Габріела Хорн. Австрійська співачка також є автором пісень і музичним продюсером. У Тель-Авіві зірка виступатиме з композицією «Limits».

Під творчим псевдонімом Pænda Габріела Хорн офіційно почала виступати з 2016 року.

Pænda – «Limits»

Данія

Цього року Данію на міжнародному конкурсі представить 20-річна співачка Leonora. За право поїхати в Ізраїль змагалося 10 артистів на «Grand Prix Melodi 2019». У своїй творчості Леонора Джепсен поєднує 4 мови – англійську, данську, німецьку, французьку.

Співачка і фігуристка Leonora виступить на Євробаченні-2019 з піснею «Love іs Forever».

Leonora – «Love іs Forever»

Латвія

На Євробаченні-2019 Латвію представить дует Carousel. Пісня, з якою музиканти будуть боротися за перемогу називається «That Night». Carousel отримали право брати участь в Євробаченні після перемоги в конкурсі «Supernova 2019». Дует, який створено ще в 2015 році, виконує композиції в жанрі інді-поп. Для того, щоб підкорити міжнародний конкурс, музиканти обрали ліричну композицію «That Night» («Ця ніч»). Пісню написали самі учасники дуету – Сабіна Жуга і Марцис Василевскіс.

Carousel – «That Night»

Молдова

Анна Одобеску ставала переможцем багатьох міжнародних і місцевих конкурсів. Справжню популярність дівчина отримала ще в 2016 році. Саме тоді зірка здобула другу премію ювілейного XXV Міжнародного музичного фестивалю «Слов’янський базар».

Співачка отримала право представляти Молдову на Євробаченні-2019, ставши переможницею в місцевому Національному відборі.

Анна Одобеску – «Stay»

Румунія

Румунія провела Національний відбір, в якому переможницею стала Ester Peony. Співачка і композиторка виконає на Євробаченні пісню «On a Sunday» («У неділю»). Справжнє ім’я артистки Олександра Крецу. Велика популярність до неї прийшла після того, як дівчина записала кілька каверів. Саме тоді вона підписала контракт з румунським лейблом.

Ester Peony – «On a Sunday»

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Албанія

Албанська співачка Йоніда Малічі представить Албанію з піснею «Ktheju tokës»

на міжнародному конкурсі цього року. Музична кар’єра дівчини почалася в 13 років на «Festivali i Këngës». Кілька років Йоніда виступала в дуеті з Олександром Рапі.

У 1997 році вона повернулася на «Festivali i Këngës» у складі вже іншого дуету, разом з «Kastriot Tusha». Сольна кар’єра зірки почалася в 1999 році. Тоді її пісня «Do jetoj pa ty» зайняла 2 місце на фестивалі.

Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»

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