Ксенія Мішина: біографія, творчість та всі новини про актрису

Відома актриса театру та кіно Ксенія Мішина зіграє одну з головних ролей в костюмованій мелодрамі «Кріпосна». Прем’єра масштабного серіалу відбудеться вже 25 лютого та перенесе всіх глядачів в епоху 19 століття. Яка роль дісталася актрисі у довгоочікуваній картині? Біографію та все про творчий шлях Ксенії Мішиної читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Ксенія Олександрівна Мішина

Дата народження: 18 червня 1989 р.

Місце народження: Севастополь

Діяльність: актриса театру та кіно

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Ксенія Мішина народилася та виросла у місті Севастополі. У 2015 році дівчина закінчила Київський Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет, майстерня Д. М. Богомазова.

У 2007 році Ксенія Мішина стала віце-міс на конкурсі краси «Севастопольська красуня». Також вона була удостоєна спеціального призу від глядачів.

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Початок акторської кар’єри. Під час навчання в театральному закладі Ксенія Мішина вперше знялася в кіно у 2014 році. Після закінчення університету дівчина стала актрисою Київського академічного Молодого театру. Популярність до артистки прийшла після головної ролі в мелодрамі «Спокуса». За свою акторську кар’єру Ксенія зіграла вже в понад десяти фільмах та серіалах.

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Серіал «Кріпосна». Талановита Ксенія Мішина в масштабній мелодрамі зіграє головну антагоністку — Лідію Шефер. Її героїня наділена неймовірною красою, але дуже жорстким характером. Вона конкретна та раціональна, а в силу життєвого досвіду — жорстка, вимоглива та самотня. Цій жінці не властиві сентименти, адже Лідія не вірить людям та дотримується невисокої думки про них. Позаочі Лідію люди називають «багатою купчихою».

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Ролі Ксенії Мішиної у кіно:

2014 — «Розпечений периметр», Анжеліка

2015 — «Погана сусідка», модель

2016 — «Selfieparty», Ліза

2016 — «Чудо за розкладом», Іра

2016 — «На лінії життя», Даша Яворська

2016 — «Дім на холодному ключі», Раїса в молодості

2017 — «Веселка в небі», Віолетта

2017 — «Лінія світла», епізод

2017 — «Спокуса», Камілла

2017 — «Спокуса-2», Камілла

2018 — «Місто закоханих», Ася

2018 — «Спадкоємиця мимоволі»

2019 — «Кріпосна», Лідія Шефер

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