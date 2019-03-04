Олеся Жураковська зіграла у серіалі «Кріпосна» одну з важливих ролей — Павлину. Перевтілення улюбленої актриси можна побачити з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Сьогодні редакція STB.UA пропонує добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про Олесю Жураковську. Детальніше — у матеріалі.

Олеся Жураковська народилася 13 серпня 1973 року.

Зріст актриси «Кріпосної» — 176 см.

З 2012 по 2015 р. Олеся була ведучою популярного українського шоу «Зважені та щасливі » , в якому учасники протягом кількох місяців борються із зайвою вагою.

У першому сезоні «Зважених та щасливих» жінка позбулася зайвих кілограмів разом з учасниками проекту. Вона схудла на 30 кг.

Олеся народилася в Києві, у сім’ї, далекій від мистецтва. Батько будував автомобільні дороги, а мати працювала на швейному підприємстві та шила одяг на замовлення.

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У дитинстві майбутня актриса відвідувала секцію спортивної гімнастики.

У 2016 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України Олесі Жураковській присвоєно звання заслуженої артистки України.

Відома актриса активно займається благодійністю. Зірка «Кріпосної» організувала благодійний футбольний турнір, у якому взяли участь актори костюмованої мелодрами.

Подорожі — улюблене хобі Олесі. Жінка відвідала десяток зарубіжних країн. Своїми улюбленими містами називає Париж, Рим та Барселону.

Італійка Анна Маньяні — улюблена актриса Олесі Жураковської, а «Найкрасивіша» — улюблений фільм.

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