PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна»: фотодобірка 9 серії

04.03.2019

«Кріпосна» — історія про заборонене кохання, за яке потрібно боротися до кінця. Так у попередніх серіях Олексій Косач прийшов до будинку Червінських з наміром одружитися на Катерині Вербицькій. Та чи погодилися пани віддати кріпосну задарма? Дізнайтеся у матеріалі.

Під впливом пристрасті Олексій Косач написав розписку, у якій пообіцяв купити кріпосну Катерину в Червінських за будь-яку ціну. Анна Львівна хоче Кіті щастя, але з іншого боку — жінка вагається, чи варто віддавати кріпосну в чужі руки.

крепостная

крепостная

Петро Червінський вчинив як справжній бізнесмен. Він вклав у виховання Катерини багато грошей, тож задарма віддати кріпосну було б нерозумно.  

крепостная

Багата купчиха Лідія Шефер оскаженіла від шокуючих новин. Її коханий Олексій Косач вибрав іншу, та ще й селянку. Проте Лідія не впадає у відчай, а старано приховує свою лють перед Наталі Дорошенко.

крепостная

Шефер просить наївну подругу Наталі запросити кріпосну Катерину в гості, щоб ближче познайомитися та зрозуміти, чим вона особлива. Як пройшла зустріч двох суперниць?

крепостная

крепостная

Весь Ніжин й тільки пліткує, що дворянин хоче заручитися з кріпосною. Лише Олексій не зважає на осуд суспільства, адже знає, що у коханні всі рівні.

крепостная

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати