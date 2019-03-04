«Кріпосна»: фотодобірка 9 серії

«Кріпосна» — історія про заборонене кохання, за яке потрібно боротися до кінця. Так у попередніх серіях Олексій Косач прийшов до будинку Червінських з наміром одружитися на Катерині Вербицькій. Та чи погодилися пани віддати кріпосну задарма? Дізнайтеся у матеріалі.

Під впливом пристрасті Олексій Косач написав розписку, у якій пообіцяв купити кріпосну Катерину в Червінських за будь-яку ціну. Анна Львівна хоче Кіті щастя, але з іншого боку — жінка вагається, чи варто віддавати кріпосну в чужі руки.

Петро Червінський вчинив як справжній бізнесмен. Він вклав у виховання Катерини багато грошей, тож задарма віддати кріпосну було б нерозумно.

Багата купчиха Лідія Шефер оскаженіла від шокуючих новин. Її коханий Олексій Косач вибрав іншу, та ще й селянку. Проте Лідія не впадає у відчай, а старано приховує свою лють перед Наталі Дорошенко.

Шефер просить наївну подругу Наталі запросити кріпосну Катерину в гості, щоб ближче познайомитися та зрозуміти, чим вона особлива. Як пройшла зустріч двох суперниць?

Весь Ніжин й тільки пліткує, що дворянин хоче заручитися з кріпосною. Лише Олексій не зважає на осуд суспільства, адже знає, що у коханні всі рівні.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ