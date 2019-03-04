«Кріпосна»: фотодобірка 10 серії

Сюжет серіалу «Кріпосна» набирає обертів. Закохавшись, Олексій Косач готовий викупити кріпосну Катерину Вербицьку. Ось тільки ціна за свободу величезна…Чи знайде гроші дворянин, аби врятувати своє кохання? Спеціально для глядачів пропонуємо найкращі моменти з 10 серії костюмованої мелодрами.

Лідія Шефер дізналась суму, за яку готовий продати Петро Червінський свою найкращу кріпосну. Панянка розуміє, що Олексію не знайти таких коштів. Що ж задумала Лідія?

Катерина Вербицька налякана знайомством з жорстокою Шефер. Поки дівчина намагається вгамувати свої почуття, у домі Червінських звучать розмови про ціну за її свободу — 4800 рублів.

Софія Станіславівна обурена вибором сина та наглістю Червінських. Така непідйомна сума може поставити під загрозу життя родини Косачів. Жінка не розуміє, навіщо Олексію здалась кріпосна, адже поруч є бездоганна мадемуазель Лідія Шефер.

Відмовити Олексія від необдуманих вчинків приїжджає його давній друг Микола Дорошенко. Хлопець відмовляється допомогти Косачу та дати йому грошей. Він розуміє, що Олексій засліплений коханням до Катерини, але у таких стосунків немає майбутнього.

Микола Дорошенко і сам не святий. Чоловік згадує свою кохану, яка покинула його, не пояснивши причини. Хто ж ця таємна незнайомка?

Олексій просить Червінських відпустити Кіті, щоб та познайомилась із його матір’ю. Петро та Анна погоджуються, адже можливо саме Софія відмовить кріпосну виходити заміж…

Катерина та Олексій приїжджають у дім Косачів, де їх зустрічає Софія Станіславівна. Бідня Катя від страху перед мамою коханого втрачає свідомість… Що ж так налякало дівчину? Та чи прийме Софія у свою родину кріпосну?

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