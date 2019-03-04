PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна»: фотодобірка 10 серії

04.03.2019

Сюжет серіалу «Кріпосна» набирає обертів. Закохавшись, Олексій Косач готовий викупити кріпосну Катерину Вербицьку. Ось тільки ціна за свободу величезна…Чи знайде гроші дворянин, аби врятувати своє кохання? Спеціально для глядачів пропонуємо найкращі моменти з 10 серії костюмованої мелодрами.

Лідія Шефер дізналась суму, за яку готовий продати Петро Червінський свою найкращу кріпосну. Панянка розуміє, що Олексію не знайти таких коштів. Що ж задумала Лідія?

крепостная

крепостная

Катерина Вербицька налякана знайомством з жорстокою Шефер. Поки дівчина намагається вгамувати свої почуття, у домі Червінських звучать розмови про ціну за її свободу — 4800 рублів.

крепостная

крепостная

Софія Станіславівна обурена вибором сина та наглістю Червінських. Така непідйомна сума може поставити під загрозу життя родини Косачів. Жінка не розуміє, навіщо Олексію здалась кріпосна, адже поруч є бездоганна мадемуазель Лідія Шефер.

крепостная

Відмовити Олексія від необдуманих вчинків приїжджає його давній друг Микола Дорошенко. Хлопець відмовляється допомогти Косачу та дати йому грошей. Він розуміє, що Олексій засліплений коханням до Катерини, але у таких стосунків немає майбутнього.

крепостная

крепостная

Микола Дорошенко і сам не святий. Чоловік згадує свою кохану, яка покинула його, не пояснивши причини. Хто ж ця таємна незнайомка?

крепостная

крепостная

Олексій просить Червінських відпустити Кіті, щоб та познайомилась із його матір’ю. Петро та Анна погоджуються, адже можливо саме Софія відмовить кріпосну виходити заміж…

крепостная

крепостная

Катерина та Олексій приїжджають у дім Косачів, де їх зустрічає Софія Станіславівна. Бідня Катя від страху перед мамою коханого втрачає свідомість… Що ж так налякало дівчину? Та чи прийме Софія у свою родину кріпосну?

крепостная

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати