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Кріпосна: що чекає глядачів у 9 і 10 серії від 04.03.2019 (анонс)

04.03.2019

З понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ дивіться історію про вірність та кохання –  серіал «Кріпосна». Випадкова зустріч Катерини Вербицької з Олексієм Косачем стала головною подією в їхньому житті. Та все б нічого, ось тільки Катя – кріпосна, а її коханий — дворянин. Чи готовий Олексій пов’язати своє життя з невільницею ?

Неймовірна історія забороненого кохання зачарувала всіх глядачів з перших кадрів. Дворянин Олексій Косач випадково зустрівся з дівчиною Катериною, не підозрюючи, що вона – кріпосна. Чи будуть вони разом? Чим закінчиться інтригуюча історія? Дізнайтеся у 9, 10 серіях.

Пристрасне кохання, неймовірні наряди та прекрасні історичні локації  все це ви можете побачити з понеділка по четвер у серіалі «Кріпосна» на телеканалі СТБ. Для українських глядачів масштабна костюмована мелодрама стала справжнім відкриттям, що перенесла всіх в аристократичну епоху 19 століття.

Головні ролі в романтичній стрічці зіграли талановиті актори сучасності – Катерина Ковальчук та Олексій Яровенко.

Video: Кріпосна: що чекає глядачів у 9 і 10 серії від 04.03.2019 (анонс)

Серіал Кріпосна - 9, 10 серії на сайті СТБ вже 04.03.2019. Про що сюжет дев'ятої і десятої серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

Не пропустіть з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ костюмовану мелодраму «Кріпосна»!

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