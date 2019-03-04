Взимку глінтвейн — найкращий напій. Він зігріває, смачно пахне і може бути безалкогольним. Секрети приготування глінтвейну від учасників «МастерШеф» знайдете в матеріалі.

Як готувати глінтвейн:

Змішати вино з іншим напоєм. Розігріти суміш у каструлі на невеликому вогні. Додати нарізані тонкими слайсами фрукти. Перемішати. Додати спеції.

Португальський глінтвейн

Інгредієнти:

Портвейн – 375 мл

Кріплене вино «Мадейра» – 375 мл

Апельсин – 1 шт.

Паличка кориці – 2 шт.

Гвоздика

Французький кавовий глінтвейн

Інгредієнти:

Червоне сухе вино – 200 мл

Еспресо – 1 порція

Паличка кориці – 1 шт.

Імбир

Апельсин – 2 часточки

Цукор – 1 ст. л.

Кардамон (за смаком)

Гвоздика (за смаком)

Бодян (за смаком)

Англійський глінтвейн

Інгредієнти:

Темний ром – 2 ст. л.

Червоне сухе вино – 45 мл

Лимон – 1 скибочка

Цукор – 2 ч. л.

Мускатний горіх – 1 ч. л.

Паличка кориці – 1 шт.

Іспанський глінтвейн

Інгредієнти:

Сухе червоне вино – 1 пляшка

Мандарин (з цедрою) – 1 шт.

Лимонна цедра – 4 смужки

Цукор – 2 ст. л.

Паличка кориці – 1 шт.

Ванільний стручок – половина

Бренді – ¼ склянки

Мускатний горіх – 1 ч. л.

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Німецький глінтвейн

Інгредієнти:

Червоне сухе вино – 1 пляшка

Цукор – ¼ склянки

Аніс – 1 шт.

Лимон – ½ шт.

Гвоздика – 3 шт.

Кардамон – 3 стручки

Італійський білий глінтвейн

Інгредієнти:

Біле напівсолодке вино – 1 пляшка

Апельсин – 1 шт.

Грейпфрут – ¼ шт.

Цукор – 2 ст. л.

Паличка кориці – 1 шт.

Суха гвоздика

Бодян – 1 шт.

Скандинавський глінтвейн

Інгредієнти:

Червоне сухе вино – 1 пляшка

Коньяк або горілка – ½ пляшки

Гвоздика сушена – 25 шт.

Паличка кориці – 5 шт.

Родзинки – ½ чашки

Очищений мигдаль – 1 склянка

Кардамон – 1 ч. л.

Цукор – 2 склянки

Апельсин – 1 шт.

Болгарський яблучний глінтвейн

Інгредієнти:

Рожеве вино – 1 пляшка

Цукор – 200 г

Яблука – 200 г

Чорний перець – 15 – 20 горошин

Паличка кориці – 2 шт.

Гвоздика – 10 г

Лимон – 1 шт.

Вишневий глінтвейн

Інгредієнти:

Червоне десертне вино – 2 пляшки

Вишнева наливка – 500 мл

Гвоздика – 5 – 6 шт.

Мелена кориця – дрібка

Лимон – 1 шт.

Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:

Темний виноградний сік – 1 л

Гвоздика – 4 стручки

Бодян – 2 шт.

Корінь імбиру – 1/3 шт.

Мелена кориця – 1/4 ч. л.

Мускатний горіх – на кінчику ножа

Лимон – 1 шт.

Смачного!

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