Словенія назвала виконавців, які поїдуть до Тель-Авіва на Євробачення-2019. Країну представить прекрасний словенський музичний дует з Марибора: Зала Краль – вокал, Гашпер Шантль – мультиінструменталіст. Детальніше про дует, який представить Словенію на Євробаченні, – в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: Хорватію на конкурсі представить Роко Блажевич

Словенія слідом за іншими країнами представила артистів, які виступатимуть від країни на Євробаченні-2019. Музичний дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» (Zala Kralj & Gasper Santl) виступатимуть з піснею «Sebi» у першій половині першого півфіналу, що відбудеться 14 травня.

«Зала Краль та Гашпер Шантль» – «Sebi»

<br /> <span style="font-weight: 400;">Дует з двох молодих артистів почав свою творчу діяльність у 2017 році. До цього </span><span style="font-weight: 400;">Зала </span><span style="font-weight: 400;">Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Секретом свого успіху музиканти вважають те, що вони обидва пишуть пісні та виконують їх один для одного.</span><span style="font-weight: 400;">Нагадуємо, що Словенія вперше взяла участь в міжнародному конкурсі в 1993 році. 1995 і 2001 рік принесли 7 позиції на Євробаченні, і це наразі найкращі результати країни.</span> </p> <p>

Дует з двох молодих артистів почав свою творчу діяльність у 2017 році. До цього Зала Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Секретом свого успіху музиканти вважають те, що вони обидва пишуть пісні та виконують їх один для одного.

Більше на тему: Євробачення-2019: припинено продаж квитків на пісенний конкурс

Нагадуємо, що Словенія вперше взяла участь в міжнародному конкурсі в 1993 році. 1995 і 2001 рік принесли 7 позиції на Євробаченні, і це наразі найкращі результати країни.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ