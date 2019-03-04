Латвію представить переможець конкурсу Supernova 2019 – дует Carousel. За право представляти країну у фіналі змагалося ще 8 учасників. Детальніше про представника Латвії на Євробаченні читайте в матеріалі.

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На Євробаченні-2019 Латвію представить дует Carousel. Пісня, з якою музиканти боротимуться за перемогу, називається «That Night». Carousel отримали право брати участь в Євробаченні після перемоги в конкурсі Supernova 2019.

Carousel створено ще в 2015 році. Дует виконує композиції в жанрі інді-поп. Для того, щоб підкорити міжнародний конкурс, музиканти обрали ліричну композицію «That Night» («Ця ніч»). Пісню написали самі учасники дуету – Сабіна Жуга і Марцис Василевскіс. «That Night» – це композиція, яка увійшла до складу першого альбому Carousel. До речі, пісня є дебютом для самої Сабіни як для автора пісень.

Carousel – «That Night»

<br /> <span style="font-weight: 400;">Нагадуємо, що Латвія долучилася до конкурсу Євробачення у 2000 році. Країна моментально потрапила в трійку лідерів з піснею «My Star» у виконанні неймовірних BrainStorm (3-тє місце). У 2002 році Латвія перемогла у міжнародному конкурсі, який тоді проходив в Таллінні.</span>

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Нагадуємо, що Латвія долучилася до конкурсу Євробачення у 2000 році. Країна моментально потрапила в трійку лідерів з піснею «My Star» у виконанні неймовірних BrainStorm (3-тє місце). У 2002 році Латвія перемогла у міжнародному конкурсі, який тоді проходив в Таллінні.

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