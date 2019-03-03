Гороскоп на тиждень з 4 по 10 березня 2019 року розповість, що чекає кожен знак зодіаку в перші дні весни. Що прогнозують зірки, на що звернути увагу і чого краще уникати? Детальніше читайте у гороскопі на тиждень з 4 по 10 березня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

Цей тиждень принесе Овнам безліч цікавих пропозицій щодо роботи. Не пропустіть свій шанс: скористайтеся наданими можливостями і проявіть себе. Наприкінці тижня вас чекає приємний сюрприз від близьких.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Цього тижня Тельцям бажано прислухатися до своєї інтуїції. Будьте уважні до своїх близьких. Комусь із них буде потрібна ваша допомога. Щоб добре відпочити на вихідних, постарайтеся до кінця тижня завершити всі розпочаті справи.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Тиждень може розпочатися з негативних новин. Але не переживайте, ближче до середини ви зможете все виправити і вийти із ситуації, що склалася, переможцем. Прийміть допомогу від своїх близьких. Так ви швидше вирішите проблеми.

Гороскоп на тиждень – Раки

Цього тижня Ракам саме час попрощатися з людьми, які тягнуть на дно і не дають розвиватися. В кінці тижня весь тягар прийнятих рішень мине, і ви знайдете щось нове і надихаюче.

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Гороскоп на тиждень – Леви

Левам краще прислухатися до думки оточуючих, а не опиратися на свої відчуття. Не приймайте критику близько до серця, часто вона – конструктивна. Якщо ви зможете перебороти себе і позбутися недоліків, кінець тижня вас приємно порадує.

Гороскоп на тиждень – Діви

Цього тижня Дів чекає атака провокаторів. Відданість своїм принципам і чесність допоможе вам зберегти репутацію. В кінці тижня впустіть весну у своє серце і насолоджуйтеся вихідними з рідними людьми.

Гороскоп на тиждень – Терези

Терезам цього тижня не бажано пускати любовні проблеми на самоплив. Якщо ви не почнете діяти, то в середині тижня вас можуть очікувати сумні новини. Розберіться вже зараз і проявіть свої почуття.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Уже на початку тижня удача на боці Скорпіонів. Ви випромінюєте позитив, і ніхто не зможе зіпсувати ваш настрій. Зірки радять закріпити успішний тиждень сімейним відпочинком. Адже сім’я – ваша сила, підтримка і опора.

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Гороскоп на тиждень – Стрільці

Цього тижня Стрільцям потрібно ретельніше стежити за своїм здоров’ям. Ваш фізичний та емоційний стан на межі. Не доводьте себе до знесилення і займіться улюбленою справою.

Гороскоп на тиждень – Козероги

У середині тижня варто почати працювати над своїми слабкими сторонами. Наприклад, підіть у спортзал або запишіться на курси англійської. В кінці тижня Козерогів чекає несподіваний прибуток. Його краще відкласти на втілення матеріальної мрії.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Наполягайте на своєму. Ваша життєва позиція незабаром приведе до бажаної мети. В середині тижня Водоліїв чекає грандіозний успіх. Головне – не звертайте зі свого шляху. Кінець тижня краще провести в оточенні рідних людей за смачною вечерею.

Гороскоп на тиждень – Риби

Тиждень почнеться з непорозумінь у сім’ї. Постарайтеся бути м’якшими у своїх висловах і не пораньте кохану людину. До середини тижня конфлікти вичерпають себе. На роботі вас чекатиме приваблива пропозиція, яка може змінити ваше життя на краще.

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