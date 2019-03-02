З понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ пориньте у неймовірну історію кохання — серіал «Кріпосна». Випадкова зустріч кріпосної Катерини з дворянином Олексієм кардинально змінює життя дівчини. Чи відкриє вона правду про своє походження? Редакція STB.UA пропонує дізнатися, наскільки добре ви пам’ятаєте сюжет костюмованої мелодрами. Давайте відповіді на запитання та отримуйте подарунок!

Інтерактивний тест допоможе дізнатися, як добре ви знаєте сюжет улюбленого серіалу «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скріншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ