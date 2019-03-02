Сьогодні відбулася прем’єра кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». Це нова версія телепроекту, де обирали найкращого кухаря. Тепер за першість змагатимуться імениті шефи. Читайте, чим дивували суддів майбутні учасники «МастерШеф. Професіонали» на кастингу.

Випробувати вдачу і строгість суддів цього разу прийшли шефи з досвідом, знаннями, а деякі — зі своїми ресторанами і безліччю нагород. Звичайно, тепер суддям набагато складніше оцінювати, критикувати і відбирати. Але водночас Ектору Хіменесу-Браво і його новим колегам по суддівству Єлизаветі Глінській і Володимиру Ярославському було цікаво спілкуватися із шефами їхнього рівня, а то і вищого.

На кастинг прийшли дуже різні люди: від шефа, який розмовляє із їжею, до того, у кого є особистий гончар! А були й такі, хто не просто живе кухнею, а й у буквальному сенсі живе в ресторані… Саме такі історії людей із сяючими очима і любов’ю до справи змушували суддів відповідати «Так»!

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Також на «МастерШеф. Професіонали» прийшли два особливих кулінари: один величає себе Богом м’яса, а другий – ну, дуже схожий на відомого українського співака Олега Винника…

У прем’єрному випуску «МастерШеф. Професіонали» судді зустріли кухарів, із роботами яких уже знайомі. А Ектору Хіменесу-Браво знову довелося відбирати на проект одну з випускниць «МастерШеф».

Хто всі ці талановиті та незвичайні шефи? І хто з них став одним із 24 щасливчиків? Дивіться у 1 випуску «МастерШеф. Професіонали».

Video: «Мастер шеф. Професіонали»: 24 шефи почули «Так» від суддів! Мастер Шеф Професіонали випуск 1: 24 шефи почули Так від суддів! Детальніше про випуск 1 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «Мастер шеф. Професіонали»: 24 шефи почули «Так» від суддів! Мастер Шеф Професіонали випуск 1: 24 шефи почули Так від суддів! Детальніше про випуск 1 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

Video: «Мастер шеф. Професіонали»: 24 шефи почули «Так» від суддів! Мастер Шеф Професіонали випуск 1: 24 шефи почули Так від суддів! Детальніше про випуск 1 Мастер Шеф Професіонали читайте в матеріалі

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