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Ліза Глінська розповіла про свою другу творчу професію

02.03.2019

Кожен прощається із зимою по-своєму. Ліза Глінська, наприклад, їде для цього до Парижа! У соціальній мережі суддя «МастерШеф. Професіонали» поділилася фотографіями з улюбленого міста, а також розповіла про свою другу спеціальність. На кого ще вчилася Ліза Глінська – читайте в матеріалі.

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У місто кохання, за словами самої Лізи Глінської, вона їздить по натхнення. Там талановита кондитерка дегустує десерти, дізнається про нові техніки приготування та оригінальні способи подачі.

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Звичайно, як більшість справжніх дівчат-красунь, Ліза любить ходити на шопінг по косметику. Але виявилося, робить вона це не просто як обиватель. Під одним із фото Ліза Глінська згадала, що її друга освіта – художник-гример:

«До речі, а ви знали, що моя друга освіта – художник-гример? Так ось, я близько 5 років працювала візажистом брендів Shiseido і Guerlain… Паралельно, звичайно, і весільні макіяжі на вихідних. Тож я маю пристрасть до декоративної косметики, парфумерії та догляду за тілом».

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