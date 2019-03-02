«Кріпосна»: фотодобірка 7 серії

У попередніх епізодах серіалу «Кріпосна» Григорій Червінський почав проявляти почуття до панянки Наталі Дорошенко. Та чи робив він це щиро? Дізнайтеся, до чого призведуть залицяння Григорія у добірці фото до 7 серії костюмованої мелодрами.

Григорій Червінський попросив свого батька ввести його в курс господарських справ, аби теж зайнятися сімейним бізнесом. Жага до збагачення настільки оволоділа чоловіком, що той підробив цифри у бухгалтерській книзі Петра Червінського.

Брехня невдовзі розкрилась, тому Петро Червінський все менше почав довіряти синові. Григорій не полишає можливості розбагатіти і придумує геніальний план. Хлопець робить пропозицію руки та серця Наталі Дорошенко. Та чи відповість дівчина йому взаємністю?

Анна Львівна здогадується про нове захоплення свого чоловіка Петра — актрису Ларису Яхонтову. Місто тільки й говорить про те, що Ларисі дістаються найкращі ролі у театрі. І все це, звісно, не без допомоги багатого мецената…

Тим часом Павлина розповіла кріпосній Катерині всю правду про своє життя. Бідна Катя не могла стримати сліз, коли дізналась, як сильно страждала улюблена Павлуся.

Катерина Вербицька ризикує власним життям заради зустрічі з Олексієм. Дівчина знову без дозволу хрещеної матері покинула маєток. Та чи розповість вона цього разу коханому правду про своє походження?

Після розмови з Олексієм Косачем кріпосна Катерина хоче попросити у Червінських вольну. Дізнавшись шокуючу новину, Галя біжить розповідати все Григорію Червінському. Чи отримала Катерина свободу? Дізнайтесь у 7 серії серіалу «Кріпосна».

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