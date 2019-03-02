«Кріпосна»: фотодобірка 6 серії

Що ж відбулося у 6 серії серіалу «Кріпосна»? Дізнайтеся, чи зустрів Олексій Косач кріпосну Катерину в панському домі Червінських. Пропонуємо вам подивитися найкращі моменти та дізнатися сюжет 6 серії мелодрами «Кріпосна».

Олексій Косач приїздить у дім Червінських, щоб віддати усі борги. Косач знайомиться з Григорієм, він неймовірно вражений розповідями Гриші про війну. Петро Іванович запрошує його із собою на полювання. Олексій влучно стріляє, як і Петро, чого не можна сказати про Григорія…

Назар не полишає можливості завоювати серце кріпосної. Проте за увагу коваля готова боротися Галя. Дівчина точно не планує поступатися Каті!

Петро Червінський захоплюється актрисою ніжинського театру Ларисою Яхонтовою. І байдуже, що він одружений, — Петро шаленіє від пристрасті до яскравої жінки. Поміщик готовий пожертвувати чималою сумою, аби Лариса стала примою театру. Чи дізнається про їхній роман Анна Червінська?

Нарешті Наталі Дорошенко неймовірно щаслива, адже з далекого Києва повернувся її брат Микола.

Побачивши у панському будинку Червінських Олексія, Катя боїться попастися хлопцю на очі. Кріпосна без дозволу хрещеної матері тікає до старого млина. Там вона знову зустрічає коханого… Чи зізнається Катерина, що вона — кріпосна без права на кохання?



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