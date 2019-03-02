«Кріпосна»: фотодобірка 3 серія

У попередній серії довгоочікуваного серіалу «Кріпосна» глядачі познайомилися з історією Катерини Вербицької! Життя дівчини кардинально змінилось після повернення Григорія Червінського до панського дому. Що ж чекає на бідну кріпосну далі? Пропонуємо вам подивитися найкращі кадри 3 серії масштабної картини «Кріпосна».

Повертаючись одного разу додому Катерина потрапляє в грозу біля старого млина. На допомогу їй приходить справжній герой війни, шляхетний Олексій Косач.

Дворянин з першого погляду закохується в таємничу та красиву незнайомку. Катерина відповідає рятівникові взаємністю.

Діти багатих поміщиків вирушають на бал, що влаштувала прекрасна Лідія Шефер. Молодь танцює, фліртує й розважається, приховуючи справжні почуття та наміри.

Олексій Косач теж поспішає на бал. Там хлопець зустрічає своє давнє кохання — Наталі Дорошенко. Він зізнається панночці, що закоханий в іншу.

Катя та Олексій таємно зустрічаються подалі від злих очей. Тільки в одному Катерина боїться зізнатися обранцеві: в тому, що вона — кріпосна.

Тим часом Григорій Червінський намагається позбутися батькової улюблениці — кріпосної Василинки. Дівчата стала для Петра відрадою, він використовував кріпосну для своїх втіх. Невдовзі Петро Червінський дізнається, що Василинку продали. Чоловік неймовірно лютує та погрожує сину позбавити його фінансування.

Григорій шукає, як роздати свої борги за спиною суворого батька. Несподівано його друг з війни з’явився з візитом у дім Червінських. Хлопець прийшов точно не з дружніми намірами. Єгор хоче розкрити таємницю служби Григорія та його геройського ордена. Що ж по-справжньому сталось на війні?

Саме в цей момент з’являється Катерина. Дівчина зачаровує Єгора своєю красою. Негідник готовий зберегти таємницю Григорія Червінського, лиш би стати власником кріпосної…

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