Календар харчування у Великий піст 2019
Цього року Великий піст починається 11 березня та триває до 27 квітня включно. Багато православних християн дотримуються обмежень у їжі в цей період. Якщо хочете дізнатися, що можна їсти у Великий піст і коли, — читайте наш матеріал.
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Великий піст бере свій початок за сім тижнів до Великодня і складається з сорока днів. Ця чотиридесятниця була встановлена, аби вшанувати сорокаденний піст Ісуса Христа. Перед самою Пасхою починається Страсна седмиця. Вона служить спогадом про останні дні земного життя і страждання Спасителя. Для тих, хто бажає дотримуватися посту, ми склали календар харчування у ці дні.
Календар Великого посту 2019 правила:
- Перша і остання седмиця — особливо суворий піст.
- Не дозволено вживати в їжу м’ясні продукти та їжу тваринного походження. У час суворого посту виключається також і риба.
- Їсти дозволено один раз на день — ввечері, а у вихідні — два рази.
- По понеділках, середах і п’ятницях слід їсти холодні продукти без олії.
- По вівторках і четвергах — гарячу їжу без олії.
- По суботах і неділях дозволено рослинну олію і виноградне вино. Можна побалувати себе і приготувати пісні десерти.
- У Страсну п’ятницю нічого їсти не можна.
- У Страсну суботу багато мирян теж відмовляються від їжі.
11 – 17 березня, 1 тиждень Великого посту в 2019 році
Перший тиждень Великого посту називається «Федорової тижнем». У цей час прийнято згадувати всіх захисників православної віри.
11 березня 2019 року, понеділок – суворий піст, повне утримання від їжі.
12 березня 2019 року, вівторок – дозволяється хліб і вода.
13 березня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
14 березня 2019 року, четвер – повне утримання від їжі.
15 березня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
16 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
17 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.
18 – 24 березня, 2 тиждень Великого посту в 2019 році
18 березня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
19 березня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
20 березня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
21 березня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
22 березня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
23 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
24 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.
25 – 31 березня, 3 тиждень Великого Посту в 2019 році
25 березня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
26 березня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
27 березня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
28 березня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
29 березня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
30 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
31 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.
1 – 7 квітня, 4 тиждень Великого Посту в 2019 році
1 квітня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
2 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
3 квітня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
4 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
5 квітня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
6 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
7 квітня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.
8 – 14 квітня, 5-й тиждень Великого посту в 2019 році
8 квітня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
9 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
10 квітня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
11 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
12 квітня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
13 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
14 квітня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.
15 – 21 квітня, 6 тиждень Великого посту в 2019 році
15 квітня 2019, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
16 квітня 2019, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
17 квітня 2019, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
18 квітня 2019, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
19 квітня 2019, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
20 квітня 2019, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
21 квітня 2019 року, неділя – Вербна неділя. Дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино, риба і морепродукти.
22 – 27 квітня, Страсний тиждень в 2019 році
22 квітня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
23 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
24 квітня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
25 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
26 квітня 2019 року, п’ятниця – повне утримання від їжі.
27 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
28 квітня 2019 року, неділя – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого Посту. Дозволяється будь-яка їжа.
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