Цього року Великий піст починається 11 березня та триває до 27 квітня включно. Багато православних християн дотримуються обмежень у їжі в цей період. Якщо хочете дізнатися, що можна їсти у Великий піст і коли, — читайте наш матеріал.

Більше на тему: Харчування у Великий піст: основні помилки

Великий піст бере свій початок за сім тижнів до Великодня і складається з сорока днів. Ця чотиридесятниця була встановлена, аби вшанувати сорокаденний піст Ісуса Христа. Перед самою Пасхою починається Страсна седмиця. Вона служить спогадом про останні дні земного життя і страждання Спасителя. Для тих, хто бажає дотримуватися посту, ми склали календар харчування у ці дні.

Календар Великого посту 2019 правила:

Перша і остання седмиця — особливо суворий піст.

Не дозволено вживати в їжу м’ясні продукти та їжу тваринного походження. У час суворого посту виключається також і риба.

Їсти дозволено один раз на день — ввечері, а у вихідні — два рази.

По понеділках, середах і п’ятницях слід їсти холодні продукти без олії.

По вівторках і четвергах — гарячу їжу без олії.

По суботах і неділях дозволено рослинну олію і виноградне вино. Можна побалувати себе і приготувати пісні десерти.

У Страсну п’ятницю нічого їсти не можна.

У Страсну суботу багато мирян теж відмовляються від їжі.

11 – 17 березня, 1 тиждень Великого посту в 2019 році

Перший тиждень Великого посту називається «Федорової тижнем». У цей час прийнято згадувати всіх захисників православної віри.

11 березня 2019 року, понеділок – суворий піст, повне утримання від їжі.

12 березня 2019 року, вівторок – дозволяється хліб і вода.

13 березня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

14 березня 2019 року, четвер – повне утримання від їжі.

15 березня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

16 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

17 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.

18 – 24 березня, 2 тиждень Великого посту в 2019 році

18 березня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

19 березня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

20 березня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

21 березня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

22 березня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

23 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

24 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.

25 – 31 березня, 3 тиждень Великого Посту в 2019 році

25 березня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

26 березня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

27 березня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

28 березня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

29 березня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

30 березня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

31 березня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.

1 – 7 квітня, 4 тиждень Великого Посту в 2019 році

1 квітня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

2 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

3 квітня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

4 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

5 квітня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

6 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

7 квітня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.

8 – 14 квітня, 5-й тиждень Великого посту в 2019 році

8 квітня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

9 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

10 квітня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

11 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

12 квітня 2019 року, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

13 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

14 квітня 2019 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.

15 – 21 квітня, 6 тиждень Великого посту в 2019 році

15 квітня 2019, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

16 квітня 2019, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

17 квітня 2019, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

18 квітня 2019, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

19 квітня 2019, п’ятниця – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

20 квітня 2019, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

21 квітня 2019 року, неділя – Вербна неділя. Дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино, риба і морепродукти.

22 – 27 квітня, Страсний тиждень в 2019 році

22 квітня 2019 року, понеділок – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

23 квітня 2019 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.

24 квітня 2019 року, середа – сироїдіння: дозволяється сира їжа без олії.

25 квітня 2019 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.

26 квітня 2019 року, п’ятниця – повне утримання від їжі.

27 квітня 2019 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

28 квітня 2019 року, неділя – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого Посту. Дозволяється будь-яка їжа.

Більше на тему: Як харчуватися у Великий піст

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.