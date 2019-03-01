Померла учасниця «Битви екстрасенсів»-6 Симона Бородіна

У четвер, 28 лютого, пішла з життя учасниця проекту «Битва екстрасенсів» Симона Бородіна. Про це учасники і знімальна команда проекту один за одним повідомляють у соцмережах. Ймовірно, причиною смерті 47-річної жінки стала онкологія.

Про смерть ясновидиці написав приятель Симони Олексій Суханов на своїй сторінці у Facebook. Відомо, що тривалий час жінка боролася з раком:

«Симона… шок… не можу повірити… Ти залишишся в моїй пам’яті доброю, усміхненою, красивою і ще небайдужою, такою, що готова допомогти.

Знаєш, ти змусила мене ще раз замислитися: навіщо ми тут і наскільки ми швидкоплинні разом зі своїм життям і долею… Як часто ми розтрачуємо себе і час на пусте, упускаючи головне…» – написав Олексій Суханов.

Редакція сайту телеканалу СТБ щиро співчуває рідним і близьким Симони Бородіної.