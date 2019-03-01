Телеканал СТБ приступив до зйомок новорічного міні-серіалу за корейським форматом. Робоча назва – «Жонатики». Зйомки проходитимуть у Києві. В останні дні зими СТБ почав знімати новорічний 4-серійний проект, який вийде в ефірі телеканалу в кінці року. В серіалі розповідається історія, яка відбувається з однією сім’єю під Новий рік. Шлюб двох людей, які колись кохали один одного, розпадається. Їхні стосунки намагається врятувати син, загадуючи бажання. І новорічне диво, почувши це бажання, влаштовує велике випробування, міняючи пару тілами.

«Нам хочеться знімати історії про речі, які змінюють людей та світ на краще. У кожному проекті це відбувається по-різному. Історія «Жонатиків» про те, як люди змогли правильно скористатись дивовижним шансом, який дало життя чи новорічне диво. До речі, робота над пошуком назви ще триває, найближчим часом ми її озвучимо», – коментує Тала Пристаєцька.

Головні ролі в серіалі виконають відомі українські актори Віра Кобзар та В’ячеслав Довженко.

«Ідея не нова, але мені сподобалися сценарні рішення. Я прихильник сімейних цінностей, а в серіалі закладено дуже гарну думку – будучи тривалий час у шлюбі, люди перестають один одного слухати, розуміти, і з роками життя перетворюється на механічний процес. Через такі непорозуміння настає критична точка. У цьому проекті бажання дитини перетворює цю точку в неймовірну історію, де парі випав шанс пізнати свою половинку, побувши на місці один одного. Важливо прислухатись до людини, з якою ти проводиш життя, та піклуватись про неї, попри свої амбіції та образи», – коментує В’ячеслав Довженко.

«Я не розглядаю цей проект лише як комедію. Це чудова можливість подивитись на себе та свої помилки у сімейному житті й натякнути глядачам на якісь їхні звичайні дії, які ми не помічаємо, але які можуть призвести до розпаду сім’ї. Якщо хтось для себе щось правильне та потрібне зауважить та уникне розлучення, я буду неймовірно рада та вдячна, що мене затвердили на цю роль та вирішили зняти таку відому та одвічну історію, але в такому цікавому прочитанні», – вважає Віра Кобзар.

«У нас був тривалий кастинг зі складним завданням. Головній героїні потрібно залишатись витонченою та жіночною, коли вона грає себе, і не комікувати, не пародіювати чоловіка, а стати чоловіком, коли вони міняються тілами. Про Славу ми думали від самого початку, оскільки там потрібен був мужній хлопець на цю роль. Хлопець з величезним акторським даром. Жінці важко перевтілитись у чоловіка, але чоловікові ще важче грати жінку. Потрібно не вдавати манерного чоловіка, а стати жінкою та прожити це. Віра та Слава впоралися з цим завданням найкраще», – вважає Тала.

У головних ролях: Віра Кобзар, В’ячеслав Довженко, Катерина Варченко, Анастасія Карпенко, Рома Кондратюк, Тетяна Зіновенко та ін.

Режисер-постановник – Антон Щербаков

Оператор-постановник – Дмитро Плюта

Художник-постановник – Дмитро Шинкаренко

Автор сценарію – Ольга Кржчевська

Виконавчий продюсер – Наталія Нікіфорова

Креативний продюсер – Тала Пристаєцька