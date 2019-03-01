«Зустріч — назва першого дня Масляної. Хочете дізнатися, як потрібно його провести, що можна, а що просто необхідно робити в цей день? Читайте, яких традицій першого дня Масляної варто дотримуватися.

Масляна — слов’янське свято, яке символізує проводи зими. Саме тому в цей день споруджується опудало з соломи і ганчір’я, яке потім спалюється. Такий ритуал означає розправу над лиходійкою-зимою. Але перший понеділок свята — лише початок різних дійств!

Традиції на Масляну

У цей день готують гірки і санчата для народних гулянь.

Є традиція в перший день Масляної спати довше. Тож якщо раптом ваші колеги дружно запізняться на початок робочого дня, у них є на те поважне виправдання, що тягнеться ще з глибини століть.

Але, незважаючи на пізній підйом, всі приступають до випікання млинців, які зараз вважають стравою на сніданок. Перший млинець віддавали убогим, аби вони пом’янули померлих.

Також в перший день Масляної свекри відправляли невісток додому до батьків, аби вони готували млинці у них, а потім приходили самі, куштували їхню випічку і обговорювали зі сватами план розважальних заходів на весь тиждень.

Варто зазначити, що хоч Масляна і вважається сумішшю язичницьких і християнських традицій, насправді це не зовсім так. У православ’ї тиждень перед Великим постом дійсно відзначається, але називається він Сирною седмицею. Проте сирним цей тиждень називається зовсім не через начинку млинців з твердого або домашнього сиру, а тому що прийняте сироїдіння. Тож для глибоко віруючих християн східного обряду ці дні теж сповнені радістю, тому що вони готуються до зустрічі Великого посту і спілкуються зі Всевишнім. Різниця лише в тому, що потрібно виключити ситні обіди, до яких багато хто дуже звик.

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